Football : Marseille et Milik renversent Angers

Pourtant mené 0-2 d’entrée de jeu , l’OM a tout renversé sur son passage. Son attaquant polonais est passé par là en signant un triplé.

Mené 2-0 et très mal embarqué après 11 minutes de jeu, Marseille a redressé la situation de façon spectaculaire pour finalement écraser Angers 5-2 vendredi, grâce notamment à un triplé d’Arkadiusz Milik, et s’installer provisoirement à la deuxième place du classement de Ligue 1.

Dès la 8e minute, après une mauvaise relance de Saliba, Gerson, dans sa surface, a mis un temps fou à choisir quoi faire du ballon. Fulgini a décidé pour lui, lui a pris la balle, et a marqué (1-0). Trois minutes plus tard, après un slalom de Boufal relayé par Fulgini, le tir de Bentaleb était dévié par Kamara et Angers menait 2-0.

Un air de mois d’août au Vélodrome

Mais il y avait un air de mois d’août vendredi au Vélodrome, quand l’OM défendait mal et attaquait comme un fou, et Marseille a tout renversé. A la 18e minute, Milik a débord conclu parfaitement une action initiée par Guendouzi (2-1).

Et à peine trois minutes plus tard, Gerson a remis les deux équipes à égalité avec une grosse frappe de l’extérieur de la surface (2-2, 21e).

En deuxième période, la qualité individuelle supérieure de l’OM a fini par payer, après une première grosse occasion mal négociée par Bakambu. Le troisième but, signé Milik (70e), est ainsi intervenu après une superbe ouverture d’Under, auteur d’une entrée en jeu parfaite, et une passe décisive de Gerson, lui aussi très bon après son erreur initiale.

Provisoirement deuxième de L1

Et que dire de la passe décisive de Under pour Milik sur l’action du 4-2 ? Lumineuse !

Alors que Marseille n’avait plus gagné depuis fin novembre au Vélodrome et n’avait plus marqué plus de deux buts face à une équipe de l’élite depuis mi-octobre (4-1 contre Lorient), ce succès tonitruant donne de l’élan à l’équipe de Jorge Sampaoli, deuxième en attendant les matchs du week-end.