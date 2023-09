Marseille (F): Le policier qui a blessé Hedi remis en liberté

«Hedi est effondré»

«Compte tenu de la pression extrême dans ce dossier, cette remise en liberté ne m’étonne pas», a réagi l’avocat du jeune Hedi, dont une partie du crâne a dû être amputée par les chirurgiens après son hospitalisation suite à ce tir de LBD, puis son passage à tabac par d’autres policiers. «Hedi est effondré. Il est en plus à l’hôpital pour y subir des examens, car son état de santé se dégrade.»

«On va maintenant assister à un déferlement de mensonges entre le tireur et les cogneurs, qui vont dire qu’Hedi était menaçant et qu’ils étaient en état de légitime défense. Or les vidéos disent le contraire», a insisté l’avocat.