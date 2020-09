Football : Marseille frôle la catastrophe

Samedi, les Marseillais ont sauvé un point dans les ultimes secondes contre Metz (1-1) lors de la 5e journée de Ligue 1. Rennes prend la tête du classement.

Aux visages rieurs des joueurs de Rennes à Geoffroy-Guichard ont succédé dans la soirée des rictus mi-soulagés mi-boudeurs des footballeurs de l’Olympique de Marseille, sauvés du naufrage dans le temps additionnel par une parade de Steve Mandanda (90e+2), puis un but de Morgan Sanson (90e+5).

Dans un Stade Vélodrome peuplé d’un petit millier de supporters, restrictions liées au Covid obligent, les locaux ont montré peu de choses et s’en sont sortis de manière un peu miraculeuse comme la semaine passée contre Lille (1-1), où l’égalisation tardive de Valère Germain (85e) avait sauvé les meubles.

Toujours muet cette saison, le No 9 olympien Dario Benedetto s’est démultiplié mais sa passe pour Dimitri Payet (15e) n’a rien donné, ni ses tentatives sur des centres de Hiroki Sakai (18e) et Florian Thauvin (39e), cette dernière s’achevant sur un retourné acrobatique aussi esthétique que non cadré.