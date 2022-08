Football : Marseille, la victoire en souffrant au Vélodrome

Longtemps dominateur et pas exempt de frayeurs, Marseille a souffert au Vélodrome: le club olympien a arraché la victoire grâce à un but contre son camp de Nicolas Pallois (82e), dans un match où l’OM, réduit à dix en fin de match, aura cruellement pêché dans la finition et été sauvé par une parade cruciale de son gardien Pau Lopez (61e).