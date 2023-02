Football : Marseille met la pression sur Paris et Lens

Vainqueur à Nantes (2-0), Marseille s’est emparé, mercredi, de la 2e place de Ligue 1 et a mis une grosse pression sur le leader parisien et Lens, qui clôturent en soirée la 21e journée. Le club phocéen, nouveau dauphin provisoire du PSG, ne compte plus que 2 points de retard sur les champions de France, en déplacement à Montpellier, et possède une longueur d’avance sur les Sang et Or, qui accueillent Nice.