Football : Marseille nouveau dauphin du PSG, Lille et Lyon stagnent

Marseille, vainqueur à Strasbourg dimanche (2-0), a pris la deuxième place de Ligue 1 à Rennes, battu par Nice (2-1) lors de la 18e journée. Match nul entre Lille et Lyon (0-0).

Après une triste première période, les hommes de Jorge Sampaoli ont intensifié leurs assauts et un superbe but acrobatique de Bamba Dieng a débloqué le compteur (61), avant la réalisation de Duje Caleta-Car (81). Meilleure défense de L1, l’OM a résisté à la 2e meilleure attaque du Championnat, mettant fin à la bonne forme des Strasbourgeois (7es, 26 pts), récents vainqueurs à Nice (3-0).

Nice, justement, s’est aussi relancé en frappant un grand coup sur la pelouse de Rennes, 2e du classement au début du week-end. Les Bretons (3es, 31 pts) ont cédé chez eux et voici Nice (4e, 30 pts) en embuscade, à une longueur des Rouge et Noir et deux des Marseillais.

Les hommes de Christophe Galtier s’offrent le scalp d’un autre cador du Championnat, après les victoires devant Lyon et Lille et le nul à Paris. Les Niçois ont fait la différence grâce à un penalty de Kasper Dolberg et un but de Youcef Atal, suffisants pour résister à une grosse pression rennaise en fin de match, bonifiée par le but de Benjamin Bourigeaud.