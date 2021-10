France : Marseille rend hommage au «boss» Bernard Tapie

Le magnat des affaires et ancien homme politique français est décédé dimanche à l’âge de 78 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer.

«Adieu Boss»: à l’image du titre de La Provence et de ses 28 pages dédiées au décès de Bernard Tapie , Marseille rendait hommage lundi à l’ex-homme d’affaires, qui a choisi de se faire inhumer dans la cité phocéenne, sa «ville de cœur». «Une légende, un phénix, un self-made-man, un ouvreur de voie, un battant, un mythe», mais aussi «un funambule de la justice»: dans ses colonnes, la Provence aborde toutes les facettes de son désormais ex-propriétaire depuis 2014, finalement vaincu dimanche par un cancer, à 78 ans.

À Marseille, c’est l’ancien président de l’OM, celui qui a donné au foot français sa première et toujours unique Ligue des champions, qui est dans les souvenirs. Loin des affaires judiciaires et notamment de l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, où la cour d’appel devrait constater la fin des poursuites pénales à son encontre mercredi. «Repose en paix Boss», lance une banderole accrochée par les MTP, un club de supporters de l’OM, sur le pont du cours Lieutaud, au cœur de la ville. Plus loin, cours Michelet, d’autres supporters ont déjà rebaptisé le stade des Olympiens en «B. Tapie Vélodrome».