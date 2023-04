Football: Marseille retrouve la place de dauphin, Monaco suit le rythme

Arrivé cet hiver, l’attaquant portugais Vitinha (à gauche) a inscrit ses deux premiers buts avec l’OM. AFP

Une soirée presque parfaite. Très facile vainqueur (3-1) d'une équipe de Troyes qui ne devrait pas échapper à la Ligue 2, l'OM a récupéré dimanche la 2e place du championnat, tout en se réconciliant avec le Vélodrome, qui a notamment apprécié le doublé de Vitinha.

Le PSG lui ayant fait une passe décisive samedi en battant Lens, l'OM n'avait pas vraiment le droit de trébucher de nouveau à domicile. Il ne l'a pas fait et, pour son 45e anniversaire, Igor Tudor a reçu en cadeau un peu de sérénité ainsi qu’une 2e place retrouvée. Même contre un relégable, l'affaire n'était pourtant pas courue d'avance car le dernier succès marseillais à domicile en championnat remontait à plus de trois mois et une victoire 3-1 contre Lorient. Depuis, l'OM – au pressing plus soft et aux idées offensives moins claires – s'était compliqué la vie au Vélodrome, même s’il était tombé face à des adversaires recroquevillés.

Vitinha chasse les doutes

Dimanche, Troyes était bien incapable d’inquiéter les Marseillais. Les Aubois, 18e à désormais 10 points de la 16e place, ont été d'une faiblesse ahurissante. L’OM avait, de son côté, fait ce qu'il fallait pour ne pas douter en ouvrant la marque immédiatement, par Vitinha (1-0, 2e). Aligné en pointe, avec Alexis Sanchez reculé aux côtés de Cengiz Under, le jeune Portugais arrivé au mercato d'hiver a inscrit son premier but marseillais en frappant sans se poser de questions au cœur de la surface.

Comme tout n'est pas encore parfait, Vitinha a ensuite gâché une balle de 2-0 d'un raté invraisemblable à deux mètres des buts (13e) et l'OM a mal joué quelques bon coups, par Under notamment. Mais juste avant la pause, le Turc a été assez lucide pour tromper Gauthier Gallon d'une jolie frappe du gauche (2-0, 41e).

En deuxième période, l'OM a tranquillement contrôlé la partie et encore creusé l'écart quand Vitinha a repris de près un ballon repoussé par le poteau de Gallon sur une tête de Sead Kolasinac (3-0, 63e). Les nombreux changements opérés ensuite par les deux coaches ont anesthésié le match et il ne s'est plus passé grand-chose jusqu'à ce que Baldé sauve l'honneur des Troyens.

Au bout du compte, il est difficile de savoir dans quelle proportion ce succès revient au réveil olympien plutôt qu'à l'insignifiance de l'adversaire, mais il fait du bien quoi qu'il en soit. Avant d'aller à Lyon dimanche prochain et après deux nuls consécutifs, l'OM a récupéré la précieuse 2e place. Et avant ce difficile déplacement, il aura vu samedi Lens (2e) et Monaco (4e) s'affronter dans un duel qui ne pourra pas faire deux heureux.

Monaco reprend confiance

Dans l’après-midi, Monaco a renoué avec la victoire contre Lorient (3-1)et revient ainsi à 2 points de Lens. Non seulement les Monégasques ont profité de cette journée pour recoller au classement, mais ils ont aussi acquis quelques certitudes à la suite de ce match maîtrisé. Même si le penalty d'Ibrahima Koné encaissé en fin de rencontre (3-1, 86e) gâche un peu une après-midi qui aurait pu être parfaite, Philippe Clement a vu son équipe enfin tenir un résultat sans s'écrouler. Et sans les sauvetages héroïques - sur leur ligne de but - de Bamo Meité (32e) et Montassar Talbi (34e), le score aurait pu être encore plus lourd.

À deux reprises, les défenseurs bretons ont dû s'incliner. À chaque fois, l'assistance vidéo est intervenue mais sans déjuger l'arbitre Bastien Dechepy. D'abord sur une reprise peu commune de la poitrine de Krepin Diatta, accompagnant ainsi au fond des buts de Vito Mannone un vicieux centre de l'extérieur exécuté par Aleksandr Golovin (1-0, 14e). Monaco a ensuite doublé la mise par ce même Golovin. À la suite d'une récupération haute de Youssouf Fofana sur Jean-Victor Makengo, que les Lorientais pensaient entachée d'une faute, Wissam Ben Yedder a servi le Russe dans un tempo parfait (2-0, 28e).

Mécontent de ses joueurs, Regis Le Bris, le technicien breton, en a sorti trois à la pause: Makengo, Diarra et Cathline. Lorient a alors pris le contrôle de la rencontre. Mais Monaco, docile sur ce point, a su contrer avec insistance. Très souvent victime de blessures cette saison, Kevin Volland a démontré que Monaco pourra compter sur lui dans le sprint final. Il a été à la conclusion d'une belle action collective initiée par Golovin. Et Ben Yedder, auteur de sa deuxième passe décisive du match, a vu son compère enrouler sa frappe en pleine lucarne (3-0, 55e).

Nice encore battu

Dans la course à l'Europe, Lille a récupéré la précieuse 5e place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Le LOSC a renversé en moins de trois minutes Montpellier (2-1), qui menait, et Jonathan David en a profité pour rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des artificiers avec un 20e but. Lyon (7e), qui rêve à nouveau d'Europe après sa troisième victoire de rang vendredi à Toulouse (2-1), recule à nouveau à 5 longueurs des Dogues.

Dans la lutte pour le maintien aussi, il reste une place à «prendre», mais personne n'en veut. Nantes (16e) a réalisé une mauvaise opération en se laissant dominer et doubler par Auxerre (14e), 2-1. Les Canaris continuent de s’enfoncer et n’ont plus que 2 points d’avance sur Strasbourg (17e), vainqueur du Ajaccio (3-1) de Kevin Spadanuda (titulaire et remplacé dès la 56e minute) dans un duel de relégables.

Les trois derniers semblent désormais trop nettement distancés pour espérer se maintenir. Condamné de longue date, Angers (20e) a encore perdu, à Clermont (2-1), malgré l'ouverture du score d'Adrien Hunou. Le SCO compte 17 points de retard sur le maintien, et il n'en reste que 21 à distribuer... Les Angevins pourraient être relégués dès la prochaine journée, lors de laquelle ils reçoivent le PSG, vendredi. Troyes (18e) et Ajaccio (19e) comptent 10 points de retard sur Brest, premier non-relégable, vainqueur de Nice (1-0), toujours privé de Jordan Lotomba. Les Aiglons, battus pour la deuxième fois de rang après une longue période d'invincibilité, avaient probablement le regard porté sur leur quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre Bâle, jeudi.