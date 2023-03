Football : Marseille se fait avoir en fin de match

L’OM, très tôt réduit à dix après l’exclusion dès la 29e minute de Leonardo Balerdi, coupable d’une faute sur Habib Diallo, pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 jusqu’à la 88e minute mais il a été puni par le doublé de Jean-Eudes Aholou et voit le leader parisien, vainqueur la veille à Brest (2-1), s’échapper avec dix points d’avance.

En infériorité numérique dès la 29e minute et l’exclusion de Leonardo Balerdi, l’OM a marqué par Chancel Mbemba (49e) puis Alexis Sanchez sur penalty (76e), mais les Alsaciens sont revenus au score en deux minutes en fin de match grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou (88e, 89e). Marseille reste deuxième du classement mais ne compte plus que deux points d’avance sur Lens (3e).

Lens met la pression

La deuxième place des Marseillais est désormais en grand danger car Lens recommence à pousser fort derrière. Les Sang et Or, qui venaient d’enchaîner trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, se sont parfaitement relancés et ne sont plus qu’à deux longueurs des Phocéens.