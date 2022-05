Football : Marseille se relève, Lyon assommé, Bordeaux presque en Ligue 2

L’OM a repris la deuxième place de Ligue 1 grâce à son succès à Lorient (3-0), lors d'une 36e journée fatale aux espoirs européens de Lyon, ainsi qu'à Bordeaux, tout proche de la relégation.

Marseille a récupéré la 2e place du championnat en s'imposant 3-0 face à de pâles Lorientais lors de la 36e journée de L1, mais a encore perdu des forces avant ses deux chocs finaux à Rennes et face à Strasbourg. Prudence ou réels soucis? Alors que la saison de son maître à jouer Dimitri Payet est terminée et qu'Amine Harit ainsi que Arkadiusz Milik étaient indisponibles, Cédric Bakambu, Bamba Dieng, Gerson et Duje Caleta-Car sont sortis, apparemment blessés à leur tour. Difficile dans ces conditions de savoir qui Jorge Sampaoli pourra aligner pour les deux derniers matches de la saison, capitaux dans la course à la Ligue des champions, d'autant que William Saliba, averti dimanche, sera suspendu pour la dernière journée.