Football : Marseille se reprend contre Lyon, le PSG fait le minimum

Samuel Gigot a marqué le but de la victoire contre Lyon.

Le Stade Vélodrome, très vindicatif envers les joueurs et surtout l’entraîneur Igor Tudor après la déroute européenne contre Tottenham – défaite 2-1 et élimination de toutes les coupes d’Europe –, n’aurait sans doute pas supporté une cinquième défaite en six matches.