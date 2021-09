Football : Marseille s’installe derrière le PSG

L’OM est devenu le dauphin du PSG, dimanche, après son succès contre Rennes (2-0), lors d'une 6e journée de Ligue 1 qui a vu Nice, tenu en échec par Monaco (2-2), rater le podium.

Amine Harit (à droite) et Matteo Guendouzi exultent. AFP

L'été se prolonge pour l'OM, qui a maintenu sa bonne dynamique devant son public. La fougue et l'enthousiasme marseillaises ont cette fois emporté Rennes, battu 2-0 au Stade Vélodrome, qui n'en finit plus de s'enflammer, et l'équipe de Jorge Sampaoli est désormais deuxième de Ligue 1. Toujours en verve offensivement, Marseille a aussi retrouvé de la solidité défensive, avec un deuxième match de Championnat d'affilée sans but encaissé. Le ciel est d'autant plus bleu que les joueurs de Sampaoli ont toujours un match bonus à disputer, celui à rejouer face à Nice après les incidents de l'Allianz Arena.

Poussé par le Vélodrome, l’OM s'est très vite lancé à l'assaut des buts rennais. Pendant le premier quart d'heure, les Rennais ont pu avoir un peu le tournis. Mais après des occasions signées Gueye de loin (2e), Dieng lancé en profondeur (5e) ou Payet sur un bon ballon d'Under (10e), l'équipe de Bruno Genesio a réussi à stabiliser la situation.

Guendouzi a encore touché le haut de la barre d'une frappe superbe (30e) puis les Marseillais se sont frustrés, Rennes est devenu dangereux, sans excès, et Jorge Sampaoli a pris son carton jaune traditionnel, doublé d'un rouge pour son adjoint Pancho Abardonado.

L'OM aurait pu ressasser cette fin de période un peu moins convaincante mais les Marseillais sont au contraire repartis pied au plancher et ont très vite trouvé l'ouverture grâce au jeune Bamba Dieng. À la 48e minute, sur un centre magnifique de Lirola, le Sénégalais a coupé au premier poteau d'un vrai appel d'avant-centre pour tromper Alfred Gomis. Après ses deux buts à Monaco samedi dernier, Dieng continue donc de rendre moins douloureuse l'absence d'Arkadiusz Milik.

Le but de Dieng a ouvert un quart d'heure marseillais de grande qualité, à peine perturbé par une frappe de Flavien Tait (63e). Moins de dix minutes après l'ouverture du score, l'OM a fait le break grâce à Amine Harit, sur un but un peu heureux, initié une fois de plus par un ballon long de Luan Peres.

La suite a été bien gérée par la jeunesse marseillaise, pleine de qualité et d'envie.

Ce succès permet aux joueurs de Jorge Sampaoli (13 points, un match en moins) de doubler Angers (11 points), son prochain adversaire, pour prendre la deuxième place, derrière le PSG (15 points), qui reçoit Lyon dans la soirée (20h45).

Les regrets pour Nice

Invaincu depuis le début de la saison (avec un match en moins), Nice a raté l'occasion de voler plus haut: le nul concédé contre Monaco (2-2) a privés les Aiglons du podium.

La veille, en conférence de presse, l'entraîneur monégasque Niko Kovac avait annoncé que la rencontre allait être une partie d'échecs. Longtemps verrouillée, la première période lui a donné raison. Nice n'a d'ailleurs cadré aucune frappe avant la pause. Les Monégasques sont passés devant à la 39e: Aleksandr Golovin a terminé une belle action collective impliquant également Ben Yedder et Gelson Martins (0-1, 39e). Un petit événement puisque les Aiglons étaient encore la seule équipe des cinq gros championnats européens à ne pas avoir encaissé de but.

Sur un débordement et un centre d'Amine Gouiri, Delort s'est offert d'une belle tête son premier but sur ses nouvelles couleurs (1-1, 51e) au retour des vestiaires. La deuxième période s'est alors totalement ouverte. Les deux formations se sont rendu coup pour coup. Et Nice a frappé le premier. Une fois encore, Delort s'est mis en évidence. Gouiri, en percussion, résistait à Aurélien Tchouameni et le décalait: son centre s'est transformé en passe décisive pour Hicham Boudaoui, auteur de son deuxième but de la saison (2-1, 74e).

Monaco a alors fait preuve d'une vraie force de caractère pour revenir. L'arbitre, François Letexier, a sifflé une faute de Calvin Steng sur Caio Henrique. Le penalty, validé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), a été transformé par Ben Yedder, auteur, enfin, de son premier but de la saison en L1 (2-2, 76e).

Les deux équipes ont encore eu une énorme opportunité chacune de l'emporter. D'abord, Gouiri a complétement manqué son penalty, résultant d'une main de Benoît Badiashile sur une volée de Delort que M. Letexier n'avait pas vue mais que ses assistants video lui ont recommandé de vérifier (82e). Puis Myron Boadu, tout juste entré en jeu à la place de Ben Yedder, a perdu son face à face devant un impeccable Benitez sorti à sa rencontre (84e). Et au final, ce match nul est logique. Titularisé pour la deuxième fois de la saison, le latéral vaudois Jordan Lotomba a cédé sa place à la 57e minute.

Dans les autres rencontres, Nantes s'est repris sur le terrain de son voisin Angers (4-1) après avoir été battu lors des trois dernières journées. Clermont, de son côté, a failli connaître son premier revers de la saison face à Brest (1-1). Même résultat pour le Montpellier de Jonas Omlin, contre Troyes (1-1). Enfin, Reims et Lorient se sont quittés dos à dos (0-0).