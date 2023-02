Coupe de France de football: Marseille élimine le PSG

Football : Marseille sort le PSG de la Coupe de France

Dans les autres rencontres de ces huitièmes de finale, Lyon a battu Lille aux tirs au but (4-2) après un match nul (2-2) et Toulouse, avec Vincent Sierro comme titulaire, s’est défait de Reims (3-1).

Une équipe de Ligue 2, Rodez, a éliminé Auxerre (L1) en s’imposant 3-2, et deux équipes ont passé après les tirs au but: Annecy et Nantes, qui ont sorti respectivement le Paris FC (1-1, 6-5 tab) et Angers (1-1, 4-2 tab). Enfin Grenoble (L2) a sorti le dernier petit de la compétition, Rodez (N2) en s’imposant 1-0.