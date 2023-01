Ligue 1: Marseille et Lens s'accrochent derrière le PSG

Football : Marseille suit le même rythme que Lens

Les Sang et or, moins inspirés qu’habituellement, ont empoché une 10e victoire d’affilée dans leur citadelle de Bollaert-Delelis, une série inédite à domicile qui fait oublier la prestation relativement neutre de ses occupants.

«On aime gagner en étant flamboyant, mais je ne vais pas me fâcher car on n’a pas fait le match du siècle! On a gagné et on a 44 points à la fin de la phase aller», tout simplement «exceptionnelle», s’est réjoui l’entraîneur Franck Haise.