Musique : Marshall Jefferson livre un «combat sérieux» contre la maladie

Le DJ et producteur légendaire de house commence très mal l’année 2021.

L’Américain Marshall Jefferson, auteur du mythique hit «Move Your Body» en 1986 et pionnier de la house, a été hospitalisé pour une pneumonie. C’est son ami le DJ Emmaculate qui a rendu la nouvelle publique, exhortant ses fans à prier pour Jefferson.

Le chanteur CeCe Rogers, qui a travaillé avec la légende de Chicago sur «Someday In A Sweet Harmony», a livré plus tard des nouvelles un peu plus rassurantes concernant l’état de santé de Jefferson, relayées par «DJ Mag». «Je lui ai parlé brièvement. Il se repose désormais à la maison. Envoyons-lui nos prières et toutes nos énergies positives», a-t-il déclaré.