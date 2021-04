États-Unis : Marshmello ne sera pas poursuivi pour plagiat

Le DJ casqué était dans le viseur d’un autre DJ , le Russe Arty. Un juge vient de déclarer la plainte de ce dernier irrecevable.

Selon des documents qui ont été fournis à la justice américaine, Arty a renoncé dans son contrat à la propriété de son remix et donc aux droits inhérents. Il n’avait donc aucune base légale pour porter plainte contre Marshmello. OneRepublic a sorti la version originale de «I Lived» via le label Interscope. La maison de disques a ensuite commandé un remix à Arty qui a reçu un cachet pour son travail et qui a, contractuellement, également renoncé à percevoir des éventuelles royalties autour de ce remix. «Je reconnais et j’accepte que les services du remixeur ne lui donnent droit à aucun droit de propriété ou à un quelconque intérêt financier issu de la composition musicale», est-il écrit dans le contrat signé par Arty.