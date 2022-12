Ski alpin: Marta Bassino gagne à domicile, Lara Gut-Behrami 7e

L'Italienne a gagné de haute lutte et «à domicile» le géant de Sestrières (Ita). Elle a devancé la Suédoise Sara Hector et la Slovaque Petra Vlhova.

L’Italienne dans ses oeuvres. AFP

La native de Coni, âgée de 26 ans, a ainsi remporté le sixième succès de sa carrière, le sixième en géant, une discipline dont elle a gagné le petit globe en 2020/2021. Il s'agit de son 22e podium en Coupe du monde. Bassino a devancé au terme d'une deuxième manche de feu la Suédoise Sara Hector de simplement onze centièmes et la Slovaque Petra Vlhova de pile quatre dixièmes.

Lara Gut-Behrami n'a pas été avantagée par son dossard matinal et avait bien sauvé les meubles en première manche (8e). La Tessinoise a tout donné - et fini très entamée - lors du deuxième tracé, mais n'a pas réussi à remonter autant qu'elle l'aurait voulu. La septième place finale de la gagnante du géant d'ouverture à Killington (USA), à simplement huit centièmes de Mikaela Shiffrin (6e), lui remontera toutefois un peu le moral, elle qui sortait d'un week-end canadien difficile une semaine auparavant (18e et 13e en descente, élimination en super-G).

Lara Gut-Behrami n’a pas été aidée en matinée. AFP

Camille Rast a de son côté dégringolé au classement, lors d'une deuxième épreuve serrée et un peu frustrante pour la Suissesse. La Valaisanne, bonne 14e le matin, a fini 22e après une fin de course difficilement maîtrisée. Quelques secondes plus tard, Wendy Holdener a quant à elle terminé avec un immense sourire accroché au visage. La Schwytzoise, pas toujours à son aise en géant, a marqué de précieux points en vue d'améliorer ses dossards de départ grâce à sa probante dixième place.