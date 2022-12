Valais : Martigny n’offrira peut-être plus de service d’urgences de nuit

Les discussions et recherches de solutions sont toujours en cours mais la possibilité de voir les urgences de Martigny (VS) fermées durant la nuit dès le mois de janvier existe bel et bien. Et elle inquiète les élus locaux, qui entendent demander des explications au Canton et à l’Hôpital du Valais, rapporte «Le Nouvelliste». Mais, comme un peu partout en Suisse, l’établissement valaisan fait face à une pénurie de personnel soignant et de médecins. À l’approche des Fêtes et de l’ouverture de la saison touristique d’hiver, les services d’urgences répartis dans tout le canton s’attendent à des surcharges.