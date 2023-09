L’eau potable sera plus chère à Martigny dès janvier 2024

La hausse des tarifs de l’eau potable et des eaux usées était prévue à Martigny, mais son annonce a tout de même eu son effet coup de tonnerre: rien que pour l’eau potable, la facture pourrait augmenter entre 21 et 75% pour les ménages et ce dès le 1er janvier 2024. Pour justifier cette augmentation, la Municipalité souligne que l’impôt n’a pas été majoré depuis 2008 et évoque une perte de 500'000 fr. enregistrée sur les cinq dernières années pour l’eau potable et un déficit annuel de 800'000 fr. lié à la gestion des eaux usées. Cette hausse permettrait de pérenniser l’autofinancement de ces structures, nous apprend Le Nouvelliste.