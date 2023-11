Quatre jeunes ont été interpellés pour vol à Martigny

Les jeunes avaient dérobé de l’argent et un pistolet (photo prétexte).

D’un effort commun, les autorités cantonales et la police municipale de Martigny (VS) ont réussi à interpeller samedi quatre jeunes garçons âgés de 13 à 15 ans, responsables de plusieurs vols dans un quartier résidentiel. Une habitante de Martigny avait lancé l’alerte au 117 lorsqu’elle s’est aperçue qu’un inconnu se trouvait au milieu de son salon. Ce dernier avait rapidement pris la fuite. Outre le premier signalement, la police cantonale en a reçu un deuxième, trois minutes plus tard, signalant la présence de trois jeunes dans le jardin privé d’un autre domicile.