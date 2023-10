Martigny (VS): Record de fréquentation pour la Foire du Valais

Le beau temps y est sans doute pour quelque chose. Et l’ambiance aussi, certainement. La 63e édition de la Foire du Valais, qui s’achève ce dimanche, a connu un record de fréquentation. Depuis le 29 septembre, quelque 243’000 visiteurs sont venus de toute la Suisse romande, dont 35% domiciliés hors canton du Valais. Quelque 5000 personnes sont encore attendues dimanche à Martigny (VS), avant la fin de la soirée. Soit 248’000 visiteurs au total, selon les projections.

L’édition 2023, qui avait pour thématique l’eau, a en effet accueilli plus de 80 concerts et spectacles et plus de 200 conférences sur des thèmes variés, avec des intervenants renommés, et 420 exposants commerciaux. En début d’année, ces derniers avaient pourtant grimacé à l’annonce de l’augmentation du tarif du stand au mètre carré.