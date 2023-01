Dubaï : Martika annonce la fin de son couple avec Umberto

La candidate de téléréalité et celui qu’elle a épousé en mai 2021 et à qui elle a donné deux filles ne sont plus ensemble.

Les annonces de séparation se poursuivent dans le monde de la téléréalité française. Il y a d’abord eu celle de Carla et Kevin, suivie de celle de Justin et de Tiffany puis de celle de Xavier et Tatiana et, enfin, celle de Nikola et Laura. Vendredi 6 janvier 2023, c’est Martika Caringella qui a confié sur Instagram que son histoire avec Umberto Torretto était terminée.

«Lorsqu’une relation arrive à son terme, il faut savoir l’accepter avec sagesse et sans trop de regret. Ça fait pas mal de temps que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois d’y répondre… Avec Umberto nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de nous séparer», a écrit l’ancienne participante de «Mamans & célèbres», âgée de 32 ans.

Martika a remercié sa communauté de l’avoir toujours soutenue et précisé qu’elle avait vécu une belle histoire avec son ex, «probablement la plus belle». De leur relation sont nées deux filles: Mia, aujourd’hui âgée de 3 ans, et Gioia, qui a 1 an et demi.