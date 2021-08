GP d'Autriche : MotoGP - Martin à nouveau en pole à Spielberg

On ne peut pas entemer cette course sans parler un tout petit peu de Viñales qui n'est pas présent aujourd'hui, suspendu par sa propre équipe, Yamaha. En effet, il a totalement galvaudé sa fin de course la semaine passée, allant jusqu'à saborder sa machine. Malgré ses excuses publiques, la hache de guerre n'est de loin pas enterrée et il y a peu de chances de le revoir sur le circuit cette année. [lire ici ]