Motocyclisme: Martin en pole, Márquez à 13 millièmes

L’Espagnol Jorge Martin a mis tout le monde lors des qualifications du Grand Prix d’Australie, à Phillip Island. Getty Images

Deux Ducati en première ligne (Jorge Martin en pole), six dans le top neuf, c’est devenu l’habitude en MotoGP cette année. Auteur du troisième chrono des qualifications, Francesco «Pecco» Bagnaia semble idéalement placé pour prendre, pour la première fois de la saison, la tête du championnat, lui qui ne comptera au moment du départ, demain à l’aube (5h heure suisse) que 2 points de retard sur Fabio Quartararo (Yamaha).

Mais on sait que la logique n’est que rarement la règle dans ce peloton ultra-compact, et avec un Quartararo cinquième (deuxième ligne), Bagnaia a compris que la proie qu’il a dans son viseur ne se laissera pas faire. Pas plus qu’Aleix Espargaró (Aprilia), quatrième de cette grille de départ et troisième du championnat.

Autre problème (possible) pour le No 1 de l’usine Ducati: Jorge Martin. Le jeune et bouillant Espagnol, à qui on a préféré Enea Bastianini pour le poste de second de Bagnaia à l’usine l’an prochain, n’a jamais caché que les éventuels ordres de course ne le concernaient pas et, que dans tous les cas, il n’aurait pas fait ce qu’a fait Zarco en Thaïlande, soit renoncer à attaquer Bagnaia en fin de course.

«C’est réconfortant que je puisse à nouveau réussir ce genre de choses en m’aidant du côté droit de mon corps.» Marc Márquez, à propos de son retour au sommet

L’autre grain de sable – et il est très réjouissant -, c’est le retour au sommet de Marc Márquez (Honda). Après avoir sauvé une situation qui aurait été éliminatrice pour tous les autres – «Le même virage, le même réflexe qu’en 2019, c’est réconfortant que je puisse à nouveau réussir ce genre de choses en m’aidant du côté droit de mon corps» -, l’octuple champion du monde n’a été battu que de 13 millièmes pour la pole position. Et comme il n’a rien à perdre, mais bien tout à gagner en cette fin de championnat, c’est peut-être bien lui le favori de ce GP d’Australie.

Marc Márquez n’a été battu que de 13 millièmes pour la pole position. AFP