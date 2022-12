Hippisme: Martin Fuchs a vécu une grosse émotion au concours de Genève

Sur cette piste aux étoiles, ces deux-là avaient remporté en 2019 cette épreuve si prisée, sous les vivats d’un public qui leur a, dimanche encore, réservé une magnifique ovation. C’est devant toute sa famille, ses amis, son entourage de l’écurie et le propriétaire Luigi Baleri, que le duo a effectué un émouvant tour d’honneur. «Je veux remercier mes parents, Thomas et Renata, mais aussi tous ceux qui se sont occupés durant neuf ans de mon chouchou, le cheval de ma vie, comme si c’était leur fils. Ainsi que vous, Genève, qui avez été le meilleur public du monde et les organisateurs de ce CHI. Vous me faites chaud au cœur», s’est exclamé, devant les 9500 spectateurs, un No 2 mondial, l’estomac noué, dans les talons.