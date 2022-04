Hippisme – Martin Fuchs en embuscade à Leipzig

Martin Fuchs a perdu ses rênes mais pas ses esprits et il a réussi à éviter une seconde faute sur le vertical qui suivait. Un vrai numéro d’acrobate! Et il a réussi à se limiter jusqu’au bout à cette faute, synonyme de 16e rang et de 3e rang ex æquo au général. De quoi garder toutes ses chances pour dimanche. Il misera sur «Chaplin II», victorieux jeudi et ménagé ici, en espérant pouvoir encore améliorer son classement. «C’est bien «Chaplin» que je présenterai samedi matin à 7h à l’inspection vétérinaire!» Longues, les journées à Leipzig !