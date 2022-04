Hippisme – Martin Fuchs en tête après la chasse

Martin Fuchs est en tête de la 42e finale de la Coupe du monde de saut. Jeudi, il a monté «Chaplin II». Vendredi, il va seller «The Sinner» comme le règlement le lui permet (photo). freshfocus

Habitué des podiums ces dernières années et 2e de la dernière finale de la Coupe du monde de saut en avril 2019 à Göteborg, Martin Fuchs peut rêver de gagner cette Coupe que Steve Guerdat brandissait alors. Le Zurichois de 29 ans a fait un parcours d’anthologie ce jeudi à Leipzig avec «Chaplin II».

«Je savais que Chaplin était particulièrement rapide et capable de gagner et le parcours était idéal pour lui. Je bénéficiais aussi d’un excellent tirage au sort, tout à la fin, j’ai pu voir la première moitié des concurrents et ensuite j’ai encore regardé quelques favoris sur l’écran du paddock, en préparant mon cheval. Ceci dit, je me suis tenu au plan que je m’étais fixé lors de la reconnaissance du parcours». L’assurance et le sang-froid des grands!

A l’arrivée, plus d’une seconde d’avance sur l’Autrichien Max Kühner, 2e avec «Elektric Blue P», et deux sur l’Irlandais Conor Swail, 3e avec «Cout me in». Lauréat en 2017, l’Américain McLain Ward, 5e, aurait pu mettre tout le monde d’accord sans une faute avec «Contagious», mais il garde toutes ses chances, comme le favori hollandais Harrie Smolders, 9e, ou Marcus Ehning, 11e.



Alterner entre ses deux montures

A l’inverse, Steve Guerdat, triple lauréat de cette Coupe comme Ehning, a déjà perdu toutes ses chances. Son «Victorio des Frotards» a fait une première faute sur l’oxer no 6, après avoir glissé dans le tournant, et il a encore touché les deux derniers en tentant de rattraper son chrono: 25e! Reste à viser le barrage ce vendredi, toujours avec son même alezan français.