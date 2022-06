Hippisme: Martin Fuchs gagne «son» Grand Prix

Martin Fuchs et «Conner Jei» ont brillé à Saint-Gall.

À pas encore 30 ans (ce sera le 13 juillet!), il a déjà presque tout gagné, mais «son» Grand Prix de Suisse Longines lui résistait encore et il en avait fait un but. Pari gagnant, ce samedi à St-Gall Martin Fuchs a triomphé avec près de deux secondes d’avance sur le Belge Wilm Vermeir. «Il nous reste à faire la même chose lundi dans la Coupe des Nations, qui nous résiste dans notre pays depuis 22 ans! », a ajouté le cavalier basé à Wängi (TG), à 33 km d’ici.

«J’ai la chance d’avoir un cheval très rapide, je n’aurais même pas eu à prendre autant de risques avec «Conner Jei». J’ai des chevaux incroyables, je suis chanceux», a ajouté celui qui pourrait bien devenir No 1 mondial le mois prochain. «Je l’ai déjà été un mois, en janvier 2000, je n’en fais plus un but en soi».