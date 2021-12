Hippisme - Martin Fuchs heureux à plus d’un titre

Grand Prix de très haut niveau ce week-end à Palexpo où il a fallu des nerfs d’acier aux 40 meilleurs cavaliers engagés pour dompter un parcours aussi exigeant. Cette soixantième édition du concours hippique de Genève s’est achevée à guichets fermés et sous les vivats d’une foule comblée ce dimanche. Seuls six couples ont réussi l’ « exploit » de franchir les seize obstacles sans faute et qui ont dû se départager lors d’un barrage de toute beauté.

Le No 4 mondial a finalement battu Harrie Smolders et Max Kühner, lequel rêvait encore de toucher une prime après sa victoire à Bois-le-Duc cette année. Bryan Balsiger, qui a commis une erreur sur le dernier obstacle, a manqué de peu le barrage et l’exploit. Il a dû se contenter de la 14e place. Steve Guerdat est finalement plus loin, au 26e rang.