Hippisme: Martin Fuchs rend son bien pour un rien

Vendredi, l’équipe de Suisse avait réussi à conserver «sa» Coupe des Nations en gagnant pour la deuxième année consécutive à St-Gall, devant un public comblé. Ce dimanche, devant une foule encore plus conséquente - le triomphe collectif n’y était pas pour rien! -, Martin Fuchs espérait faire de même dans le Grand Prix Longines de Suisse, mais il a trouvé un cavalier néerlandais pour l’en priver.

Lors de la finale de la Coupe du monde de saut 2022 à Leipzig, Harrie Smolders tenait clairement la tête quand il avait fait une petite faute sur l’obstacle le plus anodin de l’ultime parcours, laissant la victoire à Martin Fuchs, déjà 2e derrière Steve Guerdat en 2019 et qui commençait à piaffer d’impatience. Ce dimanche à St-Gall, ce fut donc l’inverse, la victoire était cette fois-ci pour le Hollandais, le «Poulidor de l’équitation»!

No 5 mondial et fin styliste, Harrie Smolders n’a rien volé, il a fait des tours épatants d’harmonie avec l’étalon «Uricas vd Kattevennen», qui lui n’avait encore jamais gagné rien de tel. «Il a 11 ans, mais manquait encore d’expérience, il arrive seulement à son vrai niveau», souligne Smolders.

«Kommissar Pezi» avait vu son premier Grand Prix sur 160 cm voici quinze jours à Hambourg et Martin Fuchs était donc très satisfait de sa 2e place. «D’habitude, j’enrage quand je suis 2e devant mon public, mais là pas!». Quant à «Orelie»,la jeune 9 ans confiée par Tina Pol à Janika Sprunger, elle n’avait, elle, jamais disputé de GP de ce niveau. On les retrouvera dans l’équipe au CSIO de France, à La Baule, dès jeudi.

Steve Guerdat déçu, mais gagnant

Enfin, Martin Fuchs avait remporté le Youngster Tour avec le 8 ans «Lorde do Belmonte» et Anthony Bourquard était 3e avec «Fontainebleau Manciais». N’en jetons plus, un sacré week-end pour les Helvètes chez eux.