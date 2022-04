Electro : Martin Garrix a lâché son premier album

Le DJ néerlandais de 25 ans a publié «Sentio» le 29 avril 2022, un disque de musique «club».

«J’avais tellement de morceaux destinés aux clubs en stock. Après les confinements, on sentait que les gens avaient besoin de faire la fête et de se remonter le moral», a décrit le Meilleur DJ du monde en 2016, 2017 et 2018 dans un communiqué. Selon celui qui a été révélé en 2013 grâce à «Animals» (1,5 milliard de vues sur YouTube) et qui a collaboré avec U2, son album contient quelques titres «radio-friendly», qui pourraient donc passer à l’antenne, mais aussi et surtout des morceaux dotés d’un «son club plus agressif». Martin Garrix, 25 ans, avait présenté plusieurs extraits de sa galette lors de son show au festival Ultra à Miami, fin mars 2022: «Je ne voulais pas que les gens aient à attendre trop longtemps entre ce concert et l’arrivée de «Sentio». Raison pour laquelle nous avons décidé de sortir chaque semaine un single extrait de l’album. Je suis très heureux que tous les titres soient enfin disponibles pour que tout le monde puisse les écouter». Et de conclure: «Voilà. Désormais, mon premier album est un fait».