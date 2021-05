Foot : Martin Garrix et U2 font équipe pour l’Euro

La star des platines a enregistré l’hymne de l’Euro de foot avec les rockers Bono et The Edge.

Entre Bono, Garrix et The Edge (de g. à dr.) le courant semble très bien passer. Instagram

Martin Garrix, meilleur DJ du monde de 2016 à 2018 selon le classement établit par «DJ Mag», a révélé sur Instagram que «We Are The People We’ve Been Waiting For» sortirait le 14 mai 2021, jour de son anniversaire. Celui qui a explosé avec le phénoménal hit «Animals», en 2013, a accompagné sa publication d’une photo en noir et blanc sur laquelle on le voit avec Bono et The Edge, respectivement chanteur et guitariste de U2. Selon le «Sun», le trio se trouverait par ailleurs actuellement à Londres pour tourner le clip.

Martin Garrix, 24 ans, n’a pas expliqué comment cette collaboration inattendue était née. «La musique est ma passion, mais je suis aussi un grand fan de football, c’est donc très spécial pour moi d’avoir pu créer la chanson officielle de ce qui sera le plus grand Euro de l’histoire», s’est contenté de livrer le Néerlandais dans un communiqué. On rappellera qu’en octobre 2019, le DJ avait indiqué qu’il avait terminé un single pour l’Euro 2020, finalement repoussé en 2021. On ignore s’il s’agit du même morceau.

De leur côté, les membres de U2 n’ont pas donné plus d’explications sur la genèse de l’hymne. On rappellera que le groupe irlandais de rock a fait un carton auprès des amateurs de musiques électroniques il y a de cela quelques années grâce au remix de «You’re The Best Thing About Me» par Kygo. Le DJ norvégien, Bono et Adam Clayton, bassiste de U2, s’étaient par ailleurs produits ensemble sur le toit du Palais des Festivals de Cannes lors des NRJ Music Awards en 2017.