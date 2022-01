Electro : Martin Garrix lance un concours de remix

Pour la première fois, le DJ néerlandais appelle ses fans à retravailler un de ses titres. Le lauréat sera signé sur le label de la star.

Producteurs amateurs ou confirmés, à vos ordis! Pour la première fois de sa carrière, Martin Garrix, qui a sorti un album collaboratif sous le nom d’Area 21 en novembre 2021 , a lancé un concours de remix. Il a proposé à tout un chacun de retravailler son «Won’t Let You Go», sorti avec Matisse & Sadko et le chanteur John Martin en décembre 2021. Les candidats ont carte blanche.

Concrètement, les participants doivent d’abord s’enregistrer via l’app Instantly, dispo sur toutes les plateformes, avant de recevoir les fichiers originaux du morceau. Ils auront ensuite jusqu’au 14 février 2022 à minuit pour soumettre leur version de «Won’t Let You Go». Puis, une équipe chargée de découvrir de nouveaux talents au sein de STMPD, label de Garrix, et le DJ lui-même éliront plusieurs finalistes. Un jury et le public devront alors voter pour leur morceau favori. Le gagnant se verra offrir la signature de son remix sur le label de la star néerlandaise de 25 ans ainsi que de la visibilité sur les réseaux sociaux.