Musique : Martin Garrix va surprendre ses fans en 2021

La star néerlandaise des platines va sortir un album qui ne sera pas «superélectronique».

Martin Garrix et l’Américain Maejor forment le duo Area 21. C’est avec celui-ci que l’artiste, numéro un des DJ en 2016, 2017 et 2018 selon le classement «DJ Mag», déposera dans les bacs un disque le 21 mars 2021. Pour Festival Season, le Néerlandais de 24 ans en a dévoilé les contours. «Je joue beaucoup de guitare, de batterie. Les morceaux ne seront pas superélectroniques. C’est une rencontre entre Gorillaz, OutKast et Daft Punk», a confié la star révélée en 2013 avec le hit «Animals».