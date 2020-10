Marchés financiers : Martin Suter devient le vice-président de la FINMA

Le Conseil fédéral a nommé Martin Suter à la vice-présidence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Il remplacera Marlene Amstad, qui prendra la fonction de présidente dès le 1er janvier.

Depuis le 1er janvier 2018, Martin Suter est membre du conseil d’administration de la FINMA et siège au comité d’audit et de risque. Il est diplômé en mathématiques de l’EPFZ avec l’informatique comme principale orientation, et l’actuariat, le traitement de données et la recherche opérationnelle comme disciplines secondaires.

Emmenegger succède à Schwob

Après des études de droit et l’obtention du brevet d’avocat à New York et à Zurich, Susan Emmenegger a travaillé comme professeure associée à l’Université de Fribourg de 2002 à 2004. À partir de 2005, elle a exercé en tant que professeure de droit privé et de droit bancaire et a occupé la fonction de directrice de l’Institut de droit bancaire à l’Université de Berne.