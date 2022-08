Suisse : Martina Hingis et son mari se sont séparés

Martina Hingis, 41 ans, et Harry Leeman, 42 ans, ne vivent plus ensemble. Le couple, qui s’est marié en 2018 et qui a une fille, s’est séparé, a confirmé l’ex-joueuse de tennis à la «Schweizer Illustrierte». «Nous ne pouvons plus sauver notre couple. Nous avons des projets de vie différents et d’autres buts et nous nous sommes éloignés», a confié celle qui avait gagné la Pro Cup en 2020.