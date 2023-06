La tempête Bret s’éloigne de la Martinique après avoir fait chavirer un catamaran

La tempête tropicale Bret s’éloignait vendredi de la Martinique, après avoir privé d’électricité 25’000 foyers et provoqué le naufrage d’un catamaran au sud-est des côtes de l’île française. «Une amélioration progressive est attendue à partir du début de l’après-midi», a indiqué la préfecture dans un point de situation à 6 h locales (12 h en Suisse), alors que la tempête se trouvait à 180 km à l’ouest de ses côtes. Le niveau de vigilance météo pour pluies et vagues-submersion a été abaissé de rouge à orange. Il est de couleur jaune pour le vent.

Selon la préfecture, un catamaran a fait naufrage à 100 km au sud-est de la Martinique, au plus fort du phénomène cyclonique. D’après la radio locale RCI, qui cite des messages reçus, quatre personnes se trouvaient à bord de ce catamaran et se sont réfugiées dans une embarcation de survie. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane est chargé des recherches, a souligné la préfecture. Des creux ont atteint jusqu’à 10 mètres de haut dans la zone du naufrage, selon Météo France.