France : Martyre du petit Smaël: les parents risquent 20 et 15 ans de prison

Un couple est jugé depuis mercredi pour la mort de leur fils de 13 mois, qui a souffert de violences et de carences.

L’avocate générale de la Cour d’assises de la Marne a requis jeudi respectivement 20 ans et 15 ans de réclusion criminelle contre la mère et le père du petit Smaël, mort de faim et sous les coups à 13 mois en 2018. «Smaël était encore un bébé qui ne dépend que du bon vouloir de ses parents», a exposé Sandrine Delorme lors de ses réquisitions, demandant également sept ans de suivi pour la mère.