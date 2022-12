Marvel annonce un documentaire sur Stan Lee

Cinéma : Marvel annonce un documentaire original sur Stan Lee

Ce documentaire qui vise à célébrer l’héritage de Stan Lee vient s’ajouter aux célébrations de son centenaire qui ont été lancées au début du mois de décembre, rappelle «Variety». Genius Brands International, une société de divertissement qui détient les droits sur le nom, la voix, la ressemblance, la signature et les licences de propriété intellectuelle relatifs à Stan Lee, a lancé une nouvelle boutique en ligne et trois collections exclusives de la marque Lee. Au Comic Con de Los Angeles, qui s’est tenu du 2 au 4 décembre 2022, les fans ont laissé de nombreux messages rendant hommage à «la légende et [au] héros», rapporte de son côté Pow! Entertainment, la société de production co-fondée par Gill Champion, Arthur Lieberman et Stan Lee.