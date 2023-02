Pour Jonathan Majors, Marvel, c’est comme Shakespeare

L’univers de la mythologie Marvel me fait penser à celui de Shakespeare à son époque. Quand j’ai joué Kang pour la série «Loki», j’étais dans une seule pièce avec deux autres acteurs et j’avais l’impression d’être sur une scène de théâtre. Tout tournait autour d’un acteur principal et chaque autre comédien s’adaptait en fonction du personnage central. C’est la même chose dans l’univers des superhéros de Marvel. Je suis l’antagoniste du héros. Quand j’ai tourné dans «Loki», j’ai étudié en détail Tom Hiddleston. C’était capital pour moi de le connaître par cœur pour adapter mon jeu au sien. Dans le cas d’«Ant-Man», j’ai observé en détail Paul Rudd pour lui donner la réplique. Ensuite j’ai parlé aux producteurs et réalisateur pour que Marvel n’ait plus aucun secret pour moi.