Football: Marvin Akahomen a donné un coup de vieux à toute la Ligue

Ce n'est pas tant la victoire du futur demi-finaliste de l'Europa Conference League face à la lanterne rouge de Super League qui a marqué les esprits. Ce ne sont pas non plus le but et les deux passes décisives signées Darian Males, du haut de ses 21 ans. Celui qui a défrayé la chronique, c'est un remplaçant, entré en jeu à la 89e minute.