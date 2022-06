Marvin s’en fiche que sa sextape a fuité

Téléréalité : Marvin se fiche que sa sextape ait fuité

Le candidat de téléréalité a réagi après avoir appris qu’une vidéo intime de lui circulait sur la Toile.

Un événement qui ne tracasse et ne gêne pas le moins du monde le Français de 28 ans. «Il y en a, quand il y a leurs trucs qui fuitent, qui chialent sur les réseaux. Ils veulent se suicider. Soyez contents, moi je le prends à la rigolade. Ne venez pas me ronger la canne à me dire: «Eh! Tu n’as pas honte?» a-t-il réagi dans une story sur Instagram.

Pour Marvin, découvert grâce à «Secret Story 10» en 2016 et que l’on a vu ensuite dans les émissions «Les Princes et les Princesses de l’amour», «Les Anges» ou encore «Moundir et les Apprentis Aventuriers», il est temps que les gens s’intéressent à d’autres choses. «Ne me cassez pas la tête. C’est fait, c’est fait. Il y en aura d’autres», a-t-il averti, laissant ainsi entendre que toutes les vidéos intimes qu’il a tournées ne sont pas encore visibles sur la Toile.