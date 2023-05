La starlette Marwa Merazka défend sa photo topless

«Les photos avec ton visage sont mille fois mieux», «L’intérêt de la photo?» «Tu n’as tellement pas besoin de montrer ton corps pour qu’on s’intéresse à toi. Tu es très jolie sans toute cette nudité», «Tu t’es trompée d’application, c’était pour MYM ça», «Zéro dignité. Tu veux prouver quoi à qui? Pense à ta maman STP!» ou encore «Le respect et la classe ne s’achètent décidément pas», peut-on lire dans les commentaires d’une photo publiée sur Instagram par Marwa Merazka où on la voit topless sur une plage.

Face aux violentes critiques, l’influenceuse et candidate de téléréalité, vue depuis 2021 dans «Les Princes et les Princesses de l’Amour», «Les apprentis aventuriers», le «Reste du monde», «Les Cinquante» ou encore «Le Cross», a réagi le 14 mai 2023 en story. Elle a accusé ses haters de racisme. «Ma photo vous a choqués. Moi, je l’aime bien, d’ailleurs, essayez le topless, c’est supercool. Ç'aurait été une petite blonde aux yeux bleus, ç’aurait choqué personne, mais vu que je m’appelle Marwa eh bien oui», a écrit la femme de 27 ans d’origine algérienne et marocaine.