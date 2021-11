Inde : Marx, Lénine et Ho Chi Minh assistent au mariage de leur ami Engels

Les quatre hommes étaient réunis le week-end dernier dans l’Etat du Kerala. Mais point de grand barbu allemand ou de révolutionnaire vietnamien en vue toutefois…

Le marié Friedrich Engels (deuxième à gauche), et la mariée Bismitha aux côtés des membres du parti communiste Marx, Lenin et Ho Chi Minh lors du mariage.

Marteau et faucille toujours en vogue

Engels et Lénine sont frères, tandis que Marx et Ho Chi Minh sont les fils d’un militant local du parti, raconte le journal local Mathrubhumi .

Le marteau et la faucille sont toujours en vogue au Kerala, où le parti communiste a gouverné pendant la majeure partie des six dernières décennies, et où les noms révolutionnaires comme Staline et Trotsky sont populaires.