La mascotte de l’équipe angeline de NHL, appelée «Bailey». ne rugira plus. Tim Smith, qui se déguisait lors des matches à domicile des Kings depuis 2007, a été licencié vendredi par sa franchise, quand cette dernière a découvert que l’homme était sous le coup d’une enquête pour harcèlement depuis quelques mois.

Tim Smith s’habillait et jouait «Bailey» comme une part de son travail de «senior manager en présentation de matches et d’événements» qu’il occupait depuis treize ans. L’employé ainsi qu’AEG et les Kings sont tous poursuivis par une membre du personnel de glace du Staples Center.