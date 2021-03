Le rappeur explose depuis début 2021 avec «Astronaut In The Ocean», une chanson sortie il y a longtemps.

Le rappeur dit être influencé par Drake, Eminem et G-Unit. DR

L’Australien était un quasi inconnu jusqu’au carton d’«Astronaut In The Ocean». Ce titre qui évoque sa dépression est le plus recherché en ce moment sur Shazam, a été utilisé plus de 300’000 fois sur TikTok, est premier du top Spotify en Suisse et son clip approche les 50 millions de vues sur YouTube. Masked Wolf (Harry Michael au civil) a pourtant dû patienter avant de savourer ces succès.

«Je n’ai pas pu publier de musique pendant cinq ans à cause d’un contrat dont je n’arrivais pas à sortir», a raconté à «GQ» l’artiste, engagé début janvier 2021 avec une filiale de la major Warner. Celui qui a écrit ses premières paroles de rap à 13 ans (il en a aujour­d’hui 29) a aussi révélé qu’«Astronaut In The Ocean» avait été diffusé il y a plus de deux ans déjà sur d’obscures playlists: «Il faisait de petits scores. Personne ne m’a dit qu’il était mauvais, mais personne ne voulait le promouvoir non plus. Moi, je savais que c’était une bombe. Il avait juste besoin d’être entendu par le plus grand nombre.» Selon Masked Wolf, le bouche-à-oreille a enfin fini par déclencher une réaction en chaîne: «Grâce à TikTok, c’est comme si on avait mis de l’huile sur un feu qui ne cesse de grandir.»