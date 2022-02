Football : Mason Greenwood libéré sous contrôle judiciaire

L’attaquant anglais de Manchester United a été libéré mercredi et placé sous contrôle judiciaire après son arrestation pour viol et agression, a annoncé la police.

Dimanche, Mason Greenwood a été arrêté pour viol et agression sexuelle.

«Un homme de 20 ans arrêté le dimanche 30 janvier 2022, soupçonné du viol et de l’agression sexuelle d’une femme, a été libéré sous contrôle judiciaire pendant que l’enquête se poursuit», a indiqué la police du Grand Manchester (nord-ouest de l’Angleterre) dans un communiqué, sans préciser son identité.

Le joueur avait été arrêté et placé en garde à vue dimanche après-midi pour des chefs d’accusation de viol et agression. Il a été visé depuis par de nouvelles accusations d’agression sexuelle et de menaces de mort.