Coronavirus : L’Italie rend le masque obligatoire à l’extérieur dans tout le pays

Face à la résurgence de la pandémie, le port du masque dans les lieux publics fermés et à l’extérieur est désormais obligatoire dans toutes les régions italiennes. L’Etat d’urgence est également prolongé.

Le port du masque ne sera toutefois pas obligatoire à domicile et dans des lieux isolés fréquentés par une même famille. Les enfants de moins de six ans, ainsi que les personnes souffrant de pathologies incompatibles avec le port du masque, sont exemptés. Le masque ne sera pas non plus obligatoire lors d’activités sportives.