Genève

Masque obligatoire au collège et à l’université

Tous les élèves et les collaborateurs de l’enseignement postobligatoire devront porter un masque à la rentrée.

Le Conseil d’Etat genevois a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour les élèves et les collaborateurs de l’enseignement postobligatoire. Autrement dit, tous les personnes fréquentant les collèges, les écoles de commerce, les écoles de culture générale, les écoles professionnelles, les hautes écoles spécialisées et l’université devront se couvrir les voies respiratoires à la rentrée. En revanche, cette mesure ne s’applique pas aux écoles primaires et aux cycles d’orientation.