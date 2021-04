Depuis samedi dernier, le masque est obligatoire au sein de l’espace public pour les personnes de plus de onze ans dans toutes les communes de plus de 10'000 habitants. (Image d’illustration)

«Le port du masque est obligatoire à Ferney-Voltaire dès l’âge de 11 ans», a indiqué la Mairie de la ville française située aux portes de Genève, dans un communiqué mardi. Placé sous surveillance renforcée la semaine dernière, le département de l’Ain a adopté de nouvelles mesures pour ralentir la propagation du Covid. Depuis samedi dernier, le masque est obligatoire dans l’espace public pour les personnes de plus de onze ans dans toutes les communes de plus de 10'000 habitants. Neuf d’entre elles sont ainsi concernées : Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, Miribel, Oyonnax, Saint-Genis-Pouilly et Valserhône. À ce jour, le département de l'Ain enregistre un taux d’incidence de 333 personnes contaminées pour 100'000 habitants, alors que ce chiffre atteignait 198 il y a moins d’une dizaine de jours.